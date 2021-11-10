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Снаряд времен ВОВ нашли на проспекте Маршала Жукова в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на проспекте Маршала Жукова в Москве
Фото: Минобороны РФ
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 21 Карта всех событий

На северо-западе столицы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли рядом с домом 21 на проспекте Маршала Жукова.

— На месте происшествия работают экстренные службы, — пояснил источник «ВМ».

Это уже третий случай обнаружения боеприпасов времен ВОВ на проспекте Маршала Жукова за месяц. 15 октября снаряд нашли в доме 2. Тогда сообщалось, что боеприпас обнаружили в ходе строительных работ, а от места обнаружения до жилых домов было примерно 10 метров. 19 октября боеприпас нашли рядом с домом 20, корпус 3.

До этого сообщалось, что 56-летний житель Саратова, находясь на придомовой территории своего частного дома, при помощи «болгарки» производил распиливание снаряда. В результате чего произошел разрыв снаряда. Прибывшие на место спасатели и врачи скорой помощи провели комплекс реанимационных мероприятий, но спасти мужчину не удалось. От полученных ранений он скончался.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

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