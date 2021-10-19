Снаряд времен ВОВ нашли на проспекте Маршала Жукова в Москве

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Россия, Москва, проспект Маршала Жукова, 20к3 Карта всех событий

На северо-западе столицы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны (ВОВ). Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли рядом с домом 20, корпус 3, на проспекте Маршала Жукова.

— На месте происшествия работают экстренные службы, — пояснил источник «ВМ».

15 октября снаряд времен ВОВ нашли на той же улице в доме 2. Тогда сообщалось, что боеприпас обнаружили в ходе строительных работ, а от места обнаружения до жилых домов было примерно 10 метров.

9 сентября сообщалось об обнаружении минометного снаряда около 26-го километра Киевского шоссе. Тогда боеприпас находится в 70 метрах от дороги. Окружающую местность на время оградили от людей.

В начале августа снаряд времен ВОВ нашли в поселке Краснознаменском городского округа Щелково. Силы Министерства обороны планировали ликвидировать снаряд 6 августа.

До этого, 26 июля, «ВМ» сообщили, что на юго-востоке столицы обнаружили боевой снаряд времен ВОВ. По словам собеседника «ВМ», боеприпас нашли на стройке в квартале Грайвороново, 90а (район Текстильщики — прим. «ВМ»).