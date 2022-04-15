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Более миллиона рублей пенсионерка потеряла после звонка из «соцзащиты»

Елена Самойлова

Происшествия
Более миллиона рублей пенсионерка потеряла после звонка из «соцзащиты»
Фото: depositphotos

Жительница столицы стала жертвой телефонных мошенников и потеряла крупную сумму денег. Об этом в пятницу, 15 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, 13 апреля в полицию обратилась гражданка 1940 года рождения. Женщина рассказала, что неделей ранее ей позвонила неизвестная, якобы сотрудница социальной защиты, и стала говорить о перерасчете пенсии.

Ей удалось разговорить пенсионерку и узнать реквизиты ее банковской карты, с которой позже была списана сумма в размере 1 миллион 200 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

13 апреля правоохранители задержали двоих мужчин, подозреваемых в крупном мошенничестве, жертвой которого стала еще одна столичная пенсионерка.

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