Синоптик Леус посоветовал москвичам не спешить с заменой зимней резины на летнюю

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Менять резину на летнюю можно будет, когда столбики термометров перестанут опускаться ниже плюс пяти-семи градусов на протяжении нескольких дней. Об этом сообщил ведущий синоптик Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что снег сошел далеко не везде. Кроме того, ожидаются заморозки в ночное время.

Леус добавил, что москвичам стоит задуматься о смене резины во второй декаде апреля, а раньше это делать не стоит, передает НСН.

Заморозки придут в Центральную Россию в последние дни марта. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, показатели температуры воздуха в ночные часы снова начнут опускаться до отрицательных значений, передает Nation news.

В Москве и области до 17:00 четверга, 23 марта, продлен «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы. Об этом во вторник, 21 марта, сообщили в Гидрометцентре России.