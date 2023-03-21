«Остро выраженная сезонность»: есть ли в России дефицит шин и когда стоит менять резину

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Приближается летний сезон. Многие автомобилисты начинают задумываться о смене зимних шин на летние. Что происходит на рынке шин в России, в какой момент необходимо заменить резину на машине и как не ошибиться при покупке нового комплекта — в материале «Вечерней Москвы».

Есть ли дефицит шин на рынке

Как «Вечерней Москве» рассказал заместитель главного редактора журнала «За рулем» Никита Гудков, ситуация на российском рынке шин обстоит относительно неплохо.

— Конечно, рост цен в прошлом году был, но он более-менее остановился как системное явление. Дефицита шин нет и близко. Есть даже запасы по некоторым шинам тех марок, которые ушли с рынка или прекратили производство. За исключением редких размеров или особенных шин ситуация более-менее благоприятная. Идет довольно большой поток шин из Китая. Отечественные марки продолжают выпуск, — сообщил эксперт.

По его словам, многие крупные игроки шинного рынка долго не уходили из России. Например, Nokian и Continental только сейчас начали осуществлять реальные действия по уходу. Заводы Pirelli продолжают работать. В прошлом году остановился завод Michelin, но даже этих шин в стране все еще достаточно, уверен Гудков.

Такую ситуацию с шинами ушедших брендов можно легко объяснить, считает эксперт.

— В шинном бизнесе из-за остро выраженной сезонности складские запасы всегда достаточно большие. Сейчас уже на следующую зиму поставщики набирают склады. Вся эта инерция нам очень помогла, — подчеркнул специалист.

Кроме того, на российском рынке не один год продаются шины из Китая, многие из которых уже полюбились потребителям, заметил собеседник «ВМ». Сейчас китайских марок стало больше, нередко такие шины отличаются хорошим качеством.

Россия также имеет собственные производства автомобильных шин, уточнил Гудков.

— В России есть заводы и отечественных брендов, и заводы, связанные с иностранными брендами. Шинный завод не настолько сложен, как завод по выпуску двигателей или коробок передач. Но очень важен химический состав резиновой смеси. Возможно, здесь у нас будут сложности. Иностранные компании после ухода заберут с собой все ноу-хау. Компоненты для шин у нас будут другими, и итоговый продукт может получиться иным. Но думаю, что нам вполне хватит запаса производительности отечественных заводов и поставок из Китая, — предположил эксперт.

По мнению собеседника «ВМ», в области шин UHP (Ultra High Perfomance) в России пока не все хорошо. UHP — дорогие шины для автомобилей со спортивным уклоном с особенно хорошим зацепом. У российских производителей подобных шин практически нет, а китайские не дотягивают по качеству.

В дальнейшем ситуация с шинами не должна ухудшаться, считает автоэксперт.

— Прогноз по шинам у меня, скорее, благоприятный. В отличие от многих других автомобильных компонентов (запчастей, высокотехнологичных вещей и т. д.) тут есть и отечественное производство, и собственные технологии, — резюмировал собеседник «ВМ».

Как обстоит ситуация с ценами

Цены на шины в России практически стабилизировались, отметил Гудков.

— Шины для недорогого кроссовера вполне можно приобрести примерно за шесть тысяч рублей, при этом будет выбор между отечественными брендами и проверенными китайскими фирмами. Если немного доплатить, можно найти и более «породистые» шины, — рассказал специалист.

А автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с «ВМ» предупредил, что слишком низкая цена шин может говорить об их сниженном качестве.

— При выборе шин для автомобиля необходимо учитывать свои финансовые возможности и анализировать предложения на рынке. Не стоит гоняться за раскрученными брендами, лучше выбрать среднее арифметическое. При этом не следует экономить на качестве резины, выбирая самые дешевые варианты. Они могут быть более шумными и менее устойчивыми на дороге, их тормозной путь может быть длиннее, — объяснил Колодочкин.

По его мнению, не стоит покупать слишком старые шины. Если возраст резины свыше пяти лет, то такие шины можно приобретать только с хорошей скидкой.

Когда лучше сменить резину

Колодочкин порекомендовал отказаться от преждевременного перехода на летнюю резину.

— Не следует строго придерживаться календаря и менять шины на летние сразу после окончания зимы. Лучше подольше использовать зимние шины, если погода не позволяет ездить на летней резине, — посоветовал специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что менять шины на автомобиле нужно только после того, как «устаканятся» положительные среднесуточные температуры. Но даже если значения температур положительные, все равно необходимо повременить с заменой шин, если наблюдается снег или гололедица.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также предостерег москвичей от перехода на летнюю резину.

— Думать о замене резины автомобилистам пока рано — это лучше сделать во второй половине апреля. Возвращение холодов будет, да и снег еще вполне вероятен, — сообщил Шувалов.