Сергей Собянин: В Москве количество экспортеров среди ИП за год увеличилось в 2,5 раза

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Индивидуальные предприниматели Москвы стали чаще выходить на зарубежные рынки. Об этом в среду, 22 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Бизнесмены продают товары в Китай, Казахстан, Армению, Турцию и другие страны. Начали осваивать площадки Латинской Америки и Индии, — отметил глава города.

Мэр Москвы добавил, что количество экспортеров за 2022 год увеличилось в 2,5 раза. По словам Собянина, Московский экспортный центр (МЭЦ) помогает найти партнеров и заключить контракты. Кроме того, предприниматели получают всестороннюю поддержку, в том числе финансовую.

Уточняется, что бренд Miss Sherona, выпускающий головные уборы, получил свой первый экспортный контракт с помощью МЭЦ. Также производитель шоколада Apetitelle на китайской платформе запустил онлайн-продажи, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в 2023 году семь предпринимателей были освобождены от обеспечительных платежей по аренде недвижимости на сумму 11,8 миллиона рублей.