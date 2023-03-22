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Людмила Гусева: Поддержка города позволяет реализовывать масштабные производственные инвестпроекты

Никита Худяков
Город
Людмила Гусева: Поддержка города позволяет реализовывать масштабные производственные инвестпроекты
Фото: duma.mos.ru

Льготные условия по предоставлению земельных участков и налоговые послабления позволили развернуть в короткие сроки строительство запланированных к запуску в Москве в 2023 году пяти крупных производственных площадок. Об этом в среду, 22 марта, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева.

— В Москве участки для производственных мощностей в рамках МАИП предоставляются без торгов, кроме того, предприятиям предлагаются серьезные налоговые послабления: для предприятий со статусом промкомплекса действует региональная ставка налога на прибыль в 13,5 процента вместо 17 процентов, — сказала она.

По словам парламентария, эти меры поддержки позволят дать работу более чем для 3,4 тысячи москвичей. Это благотворно повлияет на рынок труда и даст мощный импульс для бизнеса. Гусева отметила, что важен рост предприятий пищевых производств, легкой и тяжелой промышленности, а также высокотехнологичных проектов. Кроме того, необходимо привлечь большой круг инвесторов из разных направлений, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки столичных фармацевтических предприятий. В качестве одной из приоритетных задач он определил обеспечение медучреждений и населения современными лекарствами и вакцинами.

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