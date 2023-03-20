Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки столичных фармацевтических предприятий

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице увеличилось производство противоопухолевых препаратов. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В 2022 году выпущено 2,3 миллиона упаковок — на 5,1 процента больше, чем годом ранее. В денежном выражении за год в столице выпущено всего лекарственных препаратов на 33,6 миллиарда рублей, что на 13,9 процента больше, чем в 2021 году, — сказал он.

Глава города в качестве одной из приоритетных задач определил обеспечение медучреждений и населения современными лекарствами и вакцинами. По этой причине Москва оказывает системную и антикризисную поддержку фармацевтическим предприятиям: предоставляет субсидии, льготные кредиты и займы, а также налоговые льготы за счет присвоения статуса промышленного комплекса, написал Собянин в своем Telegram-канале.

В минувшую пятницу, 17 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что городские власти заключили офсетный контракт на поставку лекарств по 20 международным непатентованным наименованиям (МНН) с компанией «Велфарм-М». По его словам, этот контракт станет уже седьмым, подписанным в столице.