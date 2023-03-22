Москва выставила на торги по аренде пять земельных участков в ТиНАО

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Столица выставит на аукцион право на аренду пяти земельных участков в ТиНАО. Об этом в среду, 22 марта, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

— Инвесторы смогут построить почти 4,4 тысячи квадратных метров коммерческой недвижимости в ТиНАО. Для возведения предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания на городские аукционы будет выставлено пять земельных участков общей площадью около одного гектара, — рассказал он.

По словам Гамана, четыре объекта инвесторы смогут арендовать на два с половиной года, а пятый — на четыре года и 10 месяцев. За этот срок они должны будут завершить строительство.

Участок для строительства объекта общественного питания площадью 804,8 квадратного метра выставят на торги в селе Ознобишино, в Голохвастове появится торгово-бытовой объект в 2,2 тысячи квадратных метров.

В деревне Ильино поселения Роговского инвестор построит более 1,1 тысячи квадратных метров торговой недвижимости и предприятие бытового обслуживания, а в деревне Акиньшино поселения Марушкинского — магазин площадью 240 квадратных метров, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также столица выставила на открытый аукцион по аренде здание под спортивный комплекс на юго-западе города.