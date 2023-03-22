Врач Драпкина рассказала, как правильно соблюдать питьевой режим

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала, как соблюдать правильный питьевой режим.

Эксперт пояснила, что при расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека. Для обычного человека нормой потребления воды считается 30 мл на 1 кг массы тела и 40 мл на 1 кг при высоких физических нагрузках или если он проживает в странах с жарким климатом.

Драпкина пояснила, что заменять воду другими напитками нельзя. Например, если заменить воду соком, то содержание в нем фруктозы и сахарозы может способствовать нарушениям углеводного обмена. Полезно начинать день со стакана чистой воды. Вода запускает работу кишечника, улучшает всасывательную работу слизистой оболочки кишечника, улучшает метаболизм, передает aif.ru.

В свою очередь нутрициолог Дарья Русакова предостерегла гипертоников от употребления различных рассолов, зеленого чая и кофе. Такие напитки лучше заменить на простую воду, передает Nation news.

Врач-терапевт Иван Ромасов рассказал, в чем плюсы и минусы употребления кофе. По его словам, в этом напитке содержится много антиоксидантов, калия, ниацина и магния.