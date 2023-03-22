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Андрей Бочкарев: На юго-востоке Москвы расселили 50 старых домов по программе реновации

Никита Худяков

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Программа реновации жилья в Москве
Город
Андрей Бочкарев: На юго-востоке Москвы расселили 50 старых домов по программе реновации
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В рамках программы реновации на территории Юго-Восточного административного округа столицы жители 91 старого дома переезжают или уже обрели новое жилье. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Всего на юго-востоке Москвы в программу реновации включено 818 домов общей площадью квартир почти в 2,7 миллиона квадратных метров, в которых проживает более 164 тысяч жителей, — сказал он.

По словам заммэра, в данный момент полностью расселили 50 домов, из которых 19 было снесено. Уточняется, что первый этап программы реновации в округе реализован на 47 процентов.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что в ЮВАО уже построено 35 новых домов. Кроме того, в этом году планируется начать переселение более семи тысяч человек.

Глава города Сергей Собянин рассказал, что новоселами по программе реновации стали уже 36 тысяч столичных семей. По его словам, городское руководство активно помогает участникам программы с переездом. На сегодняшний день за услугой уже обратилось почти 80 процентов жителей новых домов.

Строительство Жилье Москва Реновация
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