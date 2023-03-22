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Более 10 тысяч человек примут участие в Параде Победы на Красной площади в этом году

Лейла Алиева
Общество
Более 10 тысяч человек примут участие в Параде Победы на Красной площади в этом году
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Участие в Параде Победы на Красной площади в этом году примут свыше 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и техники. Об этом в среду, 22 марта, сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу.

— Начнем рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники, — пояснил он.

В этом году военные парады подготовят в 28 российских городах, всего в них примут участие свыше 55 тысяч человек и примерно 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники, передает РИА Новости.

К 78-й годовщине Победы материальную помощь получат порядка 50 тысяч столичных ветеранов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, традиционную помощь получат инвалиды и участники Великой Отечественной войны, лица, награжденные орденами и медалями в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, участники обороны Москвы, вдовы военнослужащих, жители осажденного Севастополя и блокадного Ленинграда, инвалиды с детства вследствие полученного в годы войны ранения, труженики тыла и бывшие узники нацистских концлагерей.

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