На Красной площади прошел парад в честь 77-летия Победы

Фото: Администрация президента РФ

На Красной площади в Москве прошел парад в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Торжественный парад провели в понедельник, 9 мая.

В шествии приняли участие 11 тысяч человек и более 130 единиц боевой техники. С Днем Победы россиян поздравил президент России Владимир Путин. Также военный парад посетил мэр Москвы Сергей Собянин.

— День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке «Бессмертного полка» — дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми, и уже ушедших от нас ветеранов, — цитируют слова президента на официальном сайте мэра Москвы.

Помимо этого, 9 мая в Москве пройдет более 140 массовых мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

К сожалению, воздушную часть парада были вынуждены отменить из-за непогоды.