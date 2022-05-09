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Песков: Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится

Араз Салехов
Общество
Песков: Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится
Фото: Администрация президента РФ

В Москве приняли решение об отмене воздушной части парада Победы из-за плохих погодных условий. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Воздушная часть парада Победы в Москве не состоится из-за погоды, — цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, что в Москве на Красной площади в понедельник, 9 мая, объявили о начале торжественного парада Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной войны. В мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин.

Также участниками события станут 11 тысяч военнослужащих. В 2022 году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов. При этом парад Победы посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, добраться до него им помогут соцработники.

В воскресенье, 8 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что погодные условия во время проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными. Однако эксперт предполагал, что летчики смогут выполнить полетное задание.

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