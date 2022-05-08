Почти 600 ветеранов ВОВ посетят Парад Победы в Москве

Парад Победы в столице посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны, добраться до него им помогут соцработники. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщает пресс-служба правительства и мэра Москвы.

— В этом году парад Победы 9 мая посетят 590 ветеранов Великой Отечественной войны. Социальные работники помогут им добраться до Красной площади и окажут поддержку во время мероприятия. При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения парада Победы и после его окончания, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столичном регионе проживает более 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них: 455 — инвалиды Великой Отечественной войны; 2158 — участники Великой Отечественной войны; 22 507 — труженики тыла; 1905 — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что около 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве.

При этом безопасность москвичей обеспечивали более девяти тысяч сотрудников Росгвардии и полиции.