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Около 11 тысяч военных приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве

Александр Афонин
Город
Около 11 тысяч военных приняли участие в генеральной репетиции парада Победы в Москве
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Генеральная репетиция парада Победы прошла в городе, в ней приняли участие около 11 тысяч военнослужащих, свыше 140 единиц военной техники и 77 летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в субботу, 7 мая.

Отмечается, что для обеспечения безопасности москвичей были задействованы более девяти тысяч сотрудников Росгвардии и полиции. При этом за безопасность на дорогах отвечали более 500 сотрудников Госавтоинспекции.

Они установили коридоры из переносных металлических барьеров и задействовали более 800 единиц большегрузного автотранспорта. По итогам не было допущено нарушения общественного порядка и чрезвычайных происшествий, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что парковка автомобилей на всех улицах Москвы в праздничные выходные дни будет бесплатной. При этом 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме: в субботу — платно, в воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

В обычном режиме на протяжении всех праздничных дней будут работать парковки со шлагбаумом. Из-за подготовки и проведения военного парада 7 и 9 мая будет ограничен проезд в центре города: на улице Александра Солженицына, Таганской улице, в переулке Маяковского и Марксистском переулке.

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