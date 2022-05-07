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Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 9 и 10 мая

Анастасия Колоскова
Город
Парковка на всех улицах Москвы будет бесплатной 9 и 10 мая
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, улица Александра Солженицына Карта всех событий

Парковка автомобилей на всех столичных улицах в праздничные выходные дни, 9 и 10 мая, будет бесплатной. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

При этом 7 и 8 мая парковки будут работать в обычном режиме: в субботу — платно, в воскресенье — бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час.

В обычном режиме на протяжении всех праздничных дней будут работать парковки со шлагбаумом.

Из-за подготовки и проведения военного парада 7 и 9 мая будет ограничен проезд в центре города: на улице Александра Солженицына, Таганской улице, в переулке Маяковского и Марксистском переулке. Кроме того, в эти дни с 05:30 и до окончания мероприятий перекроют для движения улицы Солянку, Петровку, Тверскую и Моховую, Оружейный переулок, а также Кремлевскую, Кадашевскую и Устьинскую набережные, отмечается в сообщении.

Впереди один из самых важных праздников для нашей страны — 77-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Как встретить и провести 9 Мая, куда сходить и что посмотреть в столице — в материале «Вечерней Москвы».

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