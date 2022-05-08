Синоптик Тишковец оценил вероятность проведения воздушной части парада в Москве

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Погодные условия во время проведения воздушной части парада Победы в Москве будут сложными, однако, скорее всего, военные пилоты смогут выполнить полетное задание. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Метеорологические условия на период проведения воздушной части парада Победы будут сложными, но, скорее всего, позволят военным пилотам выполнить полетное задание. В утренние часы 9 мая в районе сбора воздушных судов в тылу циклона в кучевых облаках могут появиться просветы, а их нижняя кромка повысится с 300 до 540—560 метров, днем облачность поднимется до 720—990 метров, — рассказал он.

При этом эксперт отметил, что видимость для пилотов составит более десяти километров. По его словам, нижняя граница облачности и метеорологическая дальность видимости — два важнейших для авиации параметра атмосферы, определяющих так называемый «минимум погоды», сообщает РИА Новости.

Также стало известно, что в столице за два дня, 8 и 9 мая, может выпасть до 26 миллиметров осадков. Уточняется, что данный показатель равен примерно половине от месячной нормы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, что День Победы в Москве будет сопровождаться облачной погодой. Температура воздуха во время парада составит примерно плюс шесть градусов, днем будет чуть теплее.