Половина месячной нормы осадков может выпасть в столице 8 и 9 мая

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В Москве за два дня, 8 и 9 мая, может выпасть до 26 миллиметров осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. Об этом свидетельствуют данные Росгидромета.

Синоптики оценили, что вероятность такого сценария погоды составляет от 84 до 91 процента.

Осадки вызовет холодный атмосферный фронт, который приблизится к столице в воскресенье с северо-запада. Помимо дождей, он будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут составить до 18 метров в секунду.

Согласно прогнозу в воскресенье в Москве выпадет до трех миллиметров осадков, также в этот день вероятна гроза. В ночь на понедельник на город обрушится еще до 14 миллиметров осадков, а днем 9 мая — до девяти миллиметров, пишет Интерфакс.

После снижения температуры воздуха 9–10 мая начнется потепление: до 16 мая дневные показатели установятся на уровне 17–19 градусов тепла. Дожди в этот период возможны, однако ждать серьезных осадков не стоит. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.