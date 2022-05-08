Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Половина месячной нормы осадков может выпасть в столице 8 и 9 мая

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Половина месячной нормы осадков может выпасть в столице 8 и 9 мая
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Москве за два дня, 8 и 9 мая, может выпасть до 26 миллиметров осадков, что составляет примерно половину от месячной нормы. Об этом свидетельствуют данные Росгидромета.

Синоптики оценили, что вероятность такого сценария погоды составляет от 84 до 91 процента.

Осадки вызовет холодный атмосферный фронт, который приблизится к столице в воскресенье с северо-запада. Помимо дождей, он будет сопровождаться усилением ветра, порывы которого могут составить до 18 метров в секунду.

Согласно прогнозу в воскресенье в Москве выпадет до трех миллиметров осадков, также в этот день вероятна гроза. В ночь на понедельник на город обрушится еще до 14 миллиметров осадков, а днем 9 мая — до девяти миллиметров, пишет Интерфакс.

После снижения температуры воздуха 9–10 мая начнется потепление: до 16 мая дневные показатели установятся на уровне 17–19 градусов тепла. Дожди в этот период возможны, однако ждать серьезных осадков не стоит. Таким прогнозом в беседе с «Вечерней Москвой» поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Москва Погода Осадки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте