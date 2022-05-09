Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

В Москве начался торжественный Парад Победы

Араз Салехов
Общество
В Москве начался торжественный Парад Победы
Участницы парада Победы на Красной площади — курсантки высших военных учебных заведений маршируют в сапогах «Парижской коммуны» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве на Красной площади в понедельник, 9 мая, объявили о начале торжественного Парада Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной Войны.

В мероприятии участвуют 11 тысяч военнослужащих. В 2022 году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов.

Помимо этого, на Парад Победы прибыл президент России Владимир Путин.

Напомним, что Парад Победы в столице посетят 590 ветеранов ВОВ, добраться до него им помогут соцработники.

На сегодняшний день в Москве проживает более 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них: 455 — инвалиды Великой Отечественной войны; 2158 — участники Великой Отечественной войны; 22 507 — труженики тыла; 1905 — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Также стало известно, что 9 мая ведущие «Москвы 24» Екатерина Фоменко, Никита Пименов, Алина Гилева, Наиль Губаев, Евгения Мирошкина и Роман Карлов выйдут из специальной студии телеканала в Газетном переулке и расскажут о самом интересном и важном, что будет происходить в городе.

При этом в городе в День Великой Победы собираются запустить свыше 11 тысяч праздничных фейерверков.

Праздники Москва Парад Победы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Лето Господне» — итоги

Петр Чекмарев
Петр Чекмарев

Европа потеряет часть овощей и сои

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Европа снова не боится нацизма

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Персона хамовата

Кирилл Васильев
Кирилл Васильев

Не поставят на колени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Спасибо тебе, соловей

Михаил Мамонов
Михаил Мамонов

Единство россиян поражает

Все мнения
О проекте