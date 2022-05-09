В Москве начался торжественный Парад Победы

Участницы парада Победы на Красной площади — курсантки высших военных учебных заведений маршируют в сапогах «Парижской коммуны» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В Москве на Красной площади в понедельник, 9 мая, объявили о начале торжественного Парада Победы в честь 77-й годовщины с момента окончания Великой Отечественной Войны.

В мероприятии участвуют 11 тысяч военнослужащих. В 2022 году пешая колонна сформирована из 33 парадных расчетов.

Помимо этого, на Парад Победы прибыл президент России Владимир Путин.

Напомним, что Парад Победы в столице посетят 590 ветеранов ВОВ, добраться до него им помогут соцработники.

На сегодняшний день в Москве проживает более 27 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны. Из них: 455 — инвалиды Великой Отечественной войны; 2158 — участники Великой Отечественной войны; 22 507 — труженики тыла; 1905 — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя.

Также стало известно, что 9 мая ведущие «Москвы 24» Екатерина Фоменко, Никита Пименов, Алина Гилева, Наиль Губаев, Евгения Мирошкина и Роман Карлов выйдут из специальной студии телеканала в Газетном переулке и расскажут о самом интересном и важном, что будет происходить в городе.

При этом в городе в День Великой Победы собираются запустить свыше 11 тысяч праздничных фейерверков.