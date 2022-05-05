Более 11 тысяч фейерверков запустят в День Победы в Москве

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 11 тысяч праздничных фейерверков запустят в День Победы в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в четверг, 5 мая.

— В столице нашей Родины для проведения салютов и фейерверков будет задействовано более 70 самоходных пусковых установок, а также свыше 11 тысяч фейерверочных изделий, — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этом году в военных парадах по всей стране будет задействовано почти 65 тысяч человек, около 2,4 тысячи образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов, говорится в сообщении.

В День Победы все поезда Центральной пригородной пассажирской компании подадут «Гудок Победы», таким образом они присоединятся к общей акции железнодорожников страны.

В 2022 году компания в сотрудничестве с Музеем Победы впервые подготовила специальную тематическую викторину. Она будет содержать вопросы о роли железной дороги в Великой Отечественной войне и о подвигах железнодорожников.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что в городе проведут свыше 400 мероприятий в период с 30 апреля по 10 мая. По ее словам, они будут посвящены Дню весны и труда, а также Дню Победы.