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Сергунина: Свыше 400 культурных мероприятий пройдет в Москве в честь Дня Победы и Дня весны и труда

Евгений Белоусов
Город
Сергунина: Свыше 400 культурных мероприятий пройдет в Москве в честь Дня Победы и Дня весны и труда
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Посвященные Дню весны и труда и Дню Победы праздничные мероприятия пройдут с 30 апреля по 13 мая в учреждениях культуры Москвы. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина в пятницу, 29 апреля.

— В ближайшие две недели москвичей и гостей города ждут фотовыставки, концерты, показы отечественных фильмов — всего больше 400 мероприятий. Основная их часть посвящена 77-й годовщине Великой Победы, — рассказала она.

По словам заммэра, сеть кинотеатров «Москино» покажет лучшие картины выдающихся советских режиссеров Василия Шукшина, Михаила Ромма, Семена Тимошенко и Михаила Калатозова. Кинопоказы программы «Синематека: День Весны и Труда» пройдут в кинотеатрах сети с 1 по 4 мая. Программа «Синематека: День Победы» пройдет с 9 по 12 мая. В нее войдут 10 фильмов.

В клубе «Атом» горожан ждет художественная выставка «Наш мир», посвященная 1 мая. В коллекции собраны лучшие картины студентов и преподавателей Гжельского государственного университета.

В культурном центре «Загорье»1 мая начнется акция «Низкий поклон ветеранам!». В фойе культурного центра будет организована выставка, на которую москвичи могут принести фотографии родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Еще одну выставку архивных фотографий можно посетить в Доме культуры «Стимул».

Детский историко-патриотический квест «Путь к Победе» проведут в библиотеке № 194 5 мая. Участников ждут задачи на знание истории Великой Отечественной войны. Кроме того, насыщенную программу подготовил и Музей К. Г. Паустовского. Она пройдет 8 и 9 мая с 11:00 до 18:00. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по залам музея, во время которых расскажут о творчестве писателя в годы Великой Отечественной войны.

Помимо этого, «Робостанция» подготовила большую программу мероприятий к майским выходным. С 30 апреля по 3 мая гостей ждут беспроигрышные лотереи и бесплатные мастер-классы, а с 7 по 10 мая пройдут уроки истории от робота Бориса.

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