В майские праздники на «Робостанции» проведут бесплатные мастер-классы

Фото: «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

«Робостанция» подготовила большую программу мероприятий к майским выходным. С 30 апреля по 3 мая гостей ждут беспроигрышные лотереи и бесплатные мастер-классы, а с 7 по 10 мая пройдут уроки истории от робота Бориса.

Робот Борис будет встречать посетителей у входа на «Робостанцию», загадывать загадки и рассказывать интересные факты о Дне труда.

На бесплатном мастер-классе «Мосты» посетители смогут узнать, какие виды и типы мостов существуют, а также построить из большого конструктора настоящий мост и запустить по нему транспорт.

К празднику Великой Победы на «Робостанции» гостей ждет один из самых популярных роботов — промышленный манипулятор KUKA KR-16, использующийся на заводах по сборке автомобилей. Он перенесет изображение георгиевской ленты и значимых военных дат на большой экран при помощи лазера.

Робот Теспиан исполнит песни военных лет. Робот Борис проведет уроки истории для детей ー задаст вопросы и подскажет тем, кто не знает ответа.

«Робостанция» находится на ВДНХ в павильоне № 2, она работает каждый день с 11:00 до 20:00.

Интерактивный Музей городского хозяйства Москвы открылся на ВДНХ. Там представлено 19 тематических экспозиций. Они покажут, как устроен огромный и сложный механизм — городское хозяйство столицы. Отмечается, что экспонаты можно трогать и управлять ими.