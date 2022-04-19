Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Интерактивный Музей городского хозяйства Москвы открылся на ВДНХ

Александр Афонин

Город
Интерактивный Музей городского хозяйства Москвы открылся на ВДНХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Россия, Москва, проспект Мира, 119с5 Карта всех событий

В павильоне «Физика» на ВДНХ открылся интерактивный Музей городского хозяйства Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 апреля.

— Устранить утечку газа, сесть за руль дорожно-уборочной техники и настроить архитектурно-художественную подсветку Большого театра — все это под силу любому москвичу в новом интерактивном Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, — говорится в сообщении.

В музее представлено 19 тематических экспозиций. Они покажут как устроен огромный и сложный механизм — городское хозяйство столицы. Отмечается, что экспонаты можно трогать и управлять ими.

Руководитель музея Мария Рахчеева рассказала, что экспозиция начинается с тематической зоны «Управление». На 13-метровом экране дублируется информация из центра управления Комплекса городского хозяйства.

В следующем зале посетителей ждет лифт старого образца с ручным закрытием дверей. Рахчеева отметила, что экспонат нужен для демонстрации разницы между современным и старым.

Далее гости увидят подъезд, стены которого исписаны, а по полу раскидан мусор. Посетители могут представить себя в роли специалиста комплекса.

В зале «Квартира» горожане могут узнать, как в московские квартиры поступают вода, электроэнергия, тепло и газ. В полу проложены разноцветные трубы — это артерии Москвы.

В тематической зоне «Город» посетителей ждет интерактивный макет Москвы. Здесь гости могут стать «руками» Москвы и поучаствовать в благоустройстве столицы.

Второй этаж «Города» открывает такие возможности, как назвать улицу в городе, запустить световое шоу на фасаде здания и проголосовать за любимое растение, если вы хотите видеть его чаще в столице.

Заканчивает выставку цифровой подарок-«улыбка». Робот-рука снимет посетителей на видео и отправит его на электронную почту, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля стало известно, что в Кремле пройдет выставка об истории европейской дуэли. Гости смогут посетить Музей Московского Кремля с 13 мая по 14 августа.

Читайте также:
городское хозяйство Москва ВДНХ
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все поправимо, пока есть время

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О мой блог! Что-то пошло не так

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Настроились на светлое будущее

Филипп Ильяшенко
Филипп Ильяшенко

Наша бесценная жемчужина

Владимир Платонов
Владимир Платонов

Печатная отрасль держит удар

Дмитрий Журавлев
Дмитрий Журавлев

Зачем-то учимся у дедушки-маразматика

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Все мнения
О проекте