Интерактивный Музей городского хозяйства Москвы открылся на ВДНХ

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

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В павильоне «Физика» на ВДНХ открылся интерактивный Музей городского хозяйства Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы во вторник, 19 апреля.

— Устранить утечку газа, сесть за руль дорожно-уборочной техники и настроить архитектурно-художественную подсветку Большого театра — все это под силу любому москвичу в новом интерактивном Музее городского хозяйства Москвы на ВДНХ, — говорится в сообщении.

В музее представлено 19 тематических экспозиций. Они покажут как устроен огромный и сложный механизм — городское хозяйство столицы. Отмечается, что экспонаты можно трогать и управлять ими.

Руководитель музея Мария Рахчеева рассказала, что экспозиция начинается с тематической зоны «Управление». На 13-метровом экране дублируется информация из центра управления Комплекса городского хозяйства.

В следующем зале посетителей ждет лифт старого образца с ручным закрытием дверей. Рахчеева отметила, что экспонат нужен для демонстрации разницы между современным и старым.

Далее гости увидят подъезд, стены которого исписаны, а по полу раскидан мусор. Посетители могут представить себя в роли специалиста комплекса.

В зале «Квартира» горожане могут узнать, как в московские квартиры поступают вода, электроэнергия, тепло и газ. В полу проложены разноцветные трубы — это артерии Москвы.

В тематической зоне «Город» посетителей ждет интерактивный макет Москвы. Здесь гости могут стать «руками» Москвы и поучаствовать в благоустройстве столицы.

Второй этаж «Города» открывает такие возможности, как назвать улицу в городе, запустить световое шоу на фасаде здания и проголосовать за любимое растение, если вы хотите видеть его чаще в столице.

Заканчивает выставку цифровой подарок-«улыбка». Робот-рука снимет посетителей на видео и отправит его на электронную почту, передает официальный сайт мэра Москвы.

13 апреля стало известно, что в Кремле пройдет выставка об истории европейской дуэли. Гости смогут посетить Музей Московского Кремля с 13 мая по 14 августа.