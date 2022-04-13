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Выставка об истории европейской дуэли откроется в Музеях Кремля

Лейла Алиева

Город
Выставка об истории европейской дуэли откроется в Музеях Кремля
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Центральный административный округ, Тверской район, Кремль Карта всех событий

Выставка «Дуэль. От Божьего суда до благородного преступления», которая посвящена истории европейской дуэли, пройдет в Музеях Московского Кремля с 13 мая по 14 августа 2022 года. Об этом в среду, 13 апреля, сообщила пресс-служба учреждения.

— Масштабный проект впервые познакомит российскую публику с историей европейской дуэли, отраженной в памятниках XVI–XVII веков, многие из которых впервые выставляются в Москве и никогда прежде не встречались в одном выставочном пространстве, — отмечается в сообщении.

На выставке будет представлено более 140 экспонатов из восьми российских музеев и библиотек. По словам генерального директора Музеев Московского Кремля Елены Гагариной, выставка была задумана как международный проект и должна была стартовать в марте этого года. Однако из-за того, что зарубежные музеи отозвали свои экспонаты, выставку перенесли.

До этого ВДНХ пригласила москвичей посетить фестиваль цветов и экопродуктов Green City, который состоится с 15 по 17 апреля. Участниками мероприятия, которое пройдет на Главной аллее ВДНХ у фонтана «Каменный цветок», станут более 80 российских брендов. Его посетители смогут купить натуральные продукты и косметику, а также растения для дома и сада.

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