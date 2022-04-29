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Поезда ЦППК подадут «Гудок Победы» 9 мая

Антон Махов
Город
Поезда ЦППК подадут «Гудок Победы» 9 мая
Фото: ЦППК

В День Победы все поезда Центральной пригородной пассажирской компании подадут «Гудок Победы», таким образом они присоединятся к общей акции железнодорожников страны. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил департамент по связям с общественностью ЦППК.

В 2022 году компания в сотрудничестве с Музеем Победы впервые подготовила специальную тематическую викторину. Она будет содержать вопросы о роли железной дороги в Великой отечественной войне и о подвигах железнодорожников. Чтобы принять участие в викторине, нужно отсканировать QR-код на одном из плакатов в поездах ЦППК. Также во всех составах будут звучать поздравления ветеранам.

Ранее сообщалось, что пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании воспользовались картами провожающего более 21 тысячи раз с начала 2022 года. Об этом в среду, 27 апреля, рассказали в пресс-службе перевозчика. Такая карта дает возможность бесплатно пройти на перрон вместе с пассажиром и в течение 30 минут выйти обратно. Для того чтобы оформить ее, необходимо обратиться в билетную кассу и оставить залог в размере 100 рублей, а после выхода можно вернуть карту без очереди и забрать свои деньги.

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