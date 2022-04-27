Пассажиры ЦППК более 21 тысячи раз воспользовались картами провожающего в 2022 году

Фото: Пресс-служба ЦППК

Пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) воспользовались картами провожающего более 21 тысячи раз с начала 2022 года. Об этом в среду, 27 апреля, сообщили в пресс-службе перевозчика.

— Помочь пожилому родственнику донести тяжелые сумки или встретить друзей с объемным багажом — с наступлением дачного и туристического сезона карты провожающего ЦППК становятся все популярнее. Уже с начала года их взяли в кассах ЦППК более 21 тысяч раз, а за год этот показатель составляет около 100 тысяч, — говорится в сообщении.

Такая карта дает возможность бесплатно пройти на перрон вместе с пассажиром и в течение 30 минут выйти обратно. Для того чтобы оформить ее, необходимо обратиться в билетную кассу и оставить залог в размере 100 рублей, а после выхода можно вернуть карту без очереди и забрать свои деньги.

Отмечается, что услуга доступна на 125 пригородных станциях и 8 вокзалах Москвы. Кассы, на которых можно взять такую карту, помечены специальным стикером.

5 апреля ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении. Сервис теперь доступен на станциях Ступино, Михнево, Барыбино, Расторгуево, Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Варшавская, Аэропорт Домодедово, Москва-Павелецкая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово.