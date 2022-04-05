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ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении

Александр Афонин

Общество
ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении
Фото: Пресс-служба ЦППК

С 5 апреля стала доступна на 12 станциях Павелецкого направления активация билетов с помощью мобильного приложения по технологии NFC. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Сервис теперь доступен на станциях Ступино, Михнево, Барынино, Расторгуево, Бирюлево-Пассажирская, Бирюлево-Товарная, Варшавская, Аэропорт Домодедово, Москва-Павелецкая, Нагатинская, Верхние Котлы и Домодедово.

— В рамках глобальной программы цифровизации мы распространим бесконтактный сервис на все направления — сейчас он уже доступен на четырех из девяти, — прокомментировал начальник управления ИТ ЦППК Игорь Евдокимов.

Он отметил, что пассажиры отмечают стабильность и удобство работы сервиса. Количество пользователей, регулярно использующих NFC, превысило 14 тысяч человек. По словам Евдокимова, в марте уже 80 процентов билетов, купленных на направлениях с новой функцией, были активированы с помощью NFC.

Сервис теперь доступен на четырех пригородных направлениях — Павелецкое, Казанское, Ярославское и Горьковское. Для проезда достаточно поднести телефон с купленным в приложении билетом к любому турникету.

Лидером по использование сервиса стало Казанское направление — здесь активировали поездки более 72 тысяч человек. На втором месте Ярославское, около 57 тысяч человек. На третьем — Горьковское, его подключили в конце февраля.

В пресс-службе отметили, что на данный момент функция доступна обладателям мобильных устройств на системе Android с модулями NFC.

1 апреля ЦППК назвала самые популярные аудиогиды по городам Подмосковья с начала 2022 года.

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