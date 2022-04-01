Названы самые популярные аудиогиды по городам Подмосковья с начала 2022 года

Фото: Пресс-служба ЦППК

Аудиогиды по таким городам Подмосковья, как Коломна, Истра и Сергиев Посад стали самыми популярными на Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) в 2022 году. Об этом в четверг, 31 марта, сообщили в пресс-службе компании.

— ЦППК составила рейтинг самых популярных аудиогидов по подмосковным городам. С начала года самыми востребованными аудиогидами ЦППК по Подмосковью стали экскурсии по Коломне, Истре и Сергиевому Посаду, — говорится в сообщении.

Лидером по числу прослушиваний стала Коломна (11 тысяч раз), второе место занял город Истра (восемь тысяч прослушиваний), а заслуженную бронзу получил Сергиев Посад (7,5 тысяч слушателей), уточняется на сайте ЦППК.

24 марта сообщалось, что специалисты Центральной пригородной пассажирской компании установили и запустили 131 новый терминал на Белорусском и Курском направлениях.

Пассажиры смогут воспользоваться терминалами предварительного проездного документа (ТППД) на 24 станциях Белорусского направления и на 24 станциях Курского направления. При этом до 11 апреля сервис работает в тестовом режиме.