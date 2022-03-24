Свыше 130 терминалов запустили на Белорусском и Курском направлениях

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Специалисты Центральной пригородной пассажирской компании установили и запустили 131 новый терминал на Белорусском и Курском направлениях. Об этом в четверг, 24 марта, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что пассажиры смогут воспользоваться терминалами предварительного проездного документа (ТППД) на 24 станциях Белорусского направления и на 24 станциях Курского направления. При этом до 11 апреля сервис работает в тестовом режиме.

— Белорусское направление: Ромашково, Раздоры, Барвиха, Ильинское, Усово, Дачное, Захарово, Хлюпино, Скоротово, Сушкинская, Петелино, Часцовская, Портновская, Чапаевка, Полушкино, Садовая, Санаторная, Театральная, Кукаринская, 109 км, Партизанская, Шаликово, Бородино, Уваровка; Курское направление: Тула-1, 191 км, Хомяково, Байдики, Ревякино, Бараново, Шеметово, Ясногорск, 153 км, Шульгино, Пахомово, 132 км, Тарусская, Романовские дачи, Приокская, 107 км, Ока, Авангард, 92 км, Шарапова охота, Луч, Чепелево, 66 км, Молоди, — говорится в релизе.

Во вторник, 22 марта, стало известно об изменении расписания ряда пригородных поездов Усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД). Оно будет изменено в конце марта — начале апреля 2022 года.

В тот же день ЦППК совместно с МЖД в связи с наступлением дачного сезона объявила о назначении дополнительных поездов на самые востребованные направления. Так, на Савеловском, Киевском, Казанском, Горьковском и Павелецком направлениях начнут курсировать 20 дополнительных пригородных поездов.