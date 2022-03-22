Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Расписание электричек Усовской ветки на Белорусском направлении МЖД изменится

Араз Салехов

Город
Расписание электричек Усовской ветки на Белорусском направлении МЖД изменится
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Расписание ряда пригородных поездов Усовской ветки Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД) будет изменено в конце марта — начале апреля 2022 года. Об этом во вторник, 22 марта, сообщила пресс-служба магистрали.

Уточняется, что это произойдет в связи с работами по строительству путепровода для дублера Кутузовского проспекта.

— Работы пройдут преимущественно в ночное время с 23:30 до 05:30, чтобы сохранить объемы движения в часы «пик» и дневное время. В связи с этим 25, 26, 30, 31 марта, 6 и 7 апреля выведут из расписания пригородный поезд №6985 Москва — Усово (отправлением в 23:20), а 26, 27, 31 марта, 1, 7 и 8 апреля — поезда сообщением Усово — Москва: №6987 (отправлением в 00:27) и №6950 (отправлением в 05:20), — говорится в релизе.

В понедельник, 21 марта, стало известно, что в выходные дни (с 26 по 27 марта) изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД).

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с МЖД объявила о назначении дополнительных поездов на самые востребованные направления. Так, на Савеловском, Киевском, Казанском, Горьковском и Павелецком направлениях начнут курсировать 20 дополнительных пригородных поездов.

Читайте также:
МЖД Москва Поезда
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Бухаров
Игорь Бухаров

Создать русский фастфуд легко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Несет меня лиса

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Трезвость — норма жизни

Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем врачу особый статус

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Приходи кино посмотреть

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Все мнения
О проекте