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Дополнительные «дачные» поезда запустят по наиболее востребованным направлениям

Анастасия Колоскова

Город
Дополнительные «дачные» поезда запустят по наиболее востребованным направлениям
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) совместно с Московской железной дорогой (МЖД) в связи с наступлением дачного сезона традиционно назначила дополнительные поезда на самые востребованные направления.

Так, на Савеловском, Киевском, Казанском, Горьковском и Павелецком направлениях начнут курсировать 20 дополнительных пригородных поездов. 18 поездов будут курсировать с 27 марта, один с 23 апреля и еще один с 24 апреля.

Кроме того, у двенадцати электричек будет изменен маршрут, еще одиннадцать будут курсировать с другой периодичностью.

С подробной информацией о новых поездах можно ознакомиться на официальном сайте мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в выходные — 26 и 27 марта — изменится расписание некоторых электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД). Это связано с продолжением масштабных работ по строительству соединительного тоннеля для МЦД-3 на Казанском вокзале.

21 марта в пресс-службе управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту заявили, что требование о ношении масок в железнодорожном транспорте в России остается обязательным.

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