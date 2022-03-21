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Роспотребнадзор заявил об обязательности ношения масок в поездах

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Роспотребнадзор заявил об обязательности ношения масок в поездах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Требование о ношении масок в железнодорожном транспорте в России остается обязательным. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту в понедельник, 21 марта.

— Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту сообщает, что на объектах железнодорожного транспорта сняты различные ограничения по противодействию коронавирусной инфекции, при этом ношение масок по-прежнему остается обязательным, — говорится в сообщении на сайте ведомства.

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21 марта сообщалось, что РЖД сняли требование о ношении пассажирами масок на вокзалах и в поездах дальнего следования, а также отменили другие ковидные ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Так, например, отменяется обязательное требование замерять температуру тела пассажиров в ходе поездки на поезде.

Помимо этого, пассажирам больше не надо носить маски и соблюдать социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах. Тем не менее сотрудники РЖД продолжат осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов.

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