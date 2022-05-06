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«Москва 24» рассказала, какие трансляции можно будет увидеть в День Победы

Оксана Васильева
Общество
«Москва 24» рассказала, какие трансляции можно будет увидеть в День Победы
Фото: Пресс-служба Москва 24

9 мая ведущие «Москвы 24» Екатерина Фоменко, Никита Пименов, Алина Гилева, Наиль Губаев, Евгения Мирошкина и Роман Карлов выйдут из специальной студии телеканала в Газетном переулке и расскажут о самом интересном и важном, что будет происходить в городе: праздничные мероприятия в городских парках и на основных концертных площадках, расписание работы общественного транспорта, откуда лучше будет посмотреть салют и многое другое.

Начиная с 5 утра телеканал в прямом эфире покажет подготовку и выдвижение военной техники с площадки временной дислокации в Печатниках, проезд по городу и построение на Тверской улице и Манежной площади. В этом году в параде на Красной площади будет задействовано 11 тысяч военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Также, зрители телеканала смогут увидеть кадры с подмосковного аэродрома в Кубинке, где будут готовиться к вылету самолеты, участвующие в параде.

Традиционно на телеканале будут включения с акции «Бессмертный полк». Мероприятие в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится после парада на Красной площади.

В течение дня зрители телеканала увидят праздничный концерт «Песни Победы». Сергей Мазаев и Алена Долбик, Валерий Сюткин, Светлана Сурганова исполнят известные песни военных лет.

Завершит праздничный эфир трансляция салюта в 22:00.

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