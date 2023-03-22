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Приметы и советы

В США резко увеличилось число случаев заражения смертельно опасным грибком

Лейла Алиева
В мире
В США резко увеличилось число случаев заражения смертельно опасным грибком
Фото: pixabay.com

В последнее время в США увеличилось число заразившихся инфекцией Candida auris. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели в Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) в период с 2019 по 2021 год.

К 31 декабря 2021 года в стране было зарегистрировано 3270 случаев заражения инфекцией и сделано более семи тысяч тестов на Candida auris. Количество случаев заболевания выросло на 95 процентов в 2021 году. При этом в 2020 году заразились всего 757 человек, такие данные опубликованы в научном журнале Annals of Internal Medicine.

Candida auris это смертельная и устойчивая ко многим лекарствам грибковая инфекция, которая распространяется среди людей с ослабленным иммунитетом.

В последнее время в различных точках мира специалисты фиксируют вспышки опасных заболеваний. Так, доктор медицинских наук, врач-терапевт Владислав Жемчугов рассказал «Вечерней Москве», чем людям грозит вирус Марбурга. Летальность этого заболевания без лечения составляет больше 80 процентов.

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