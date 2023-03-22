Вспышка золотистого кандидоза: как смертельно опасный грибок связан с коронавирусом
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
В США резко увеличилось число заболевших смертельно опасной грибковой инфекцией Candida auris, которая отличается устойчивостью к большинству медикаментов. Подробнее о том, что это за грибок, чем он опасен, кто находится в группе риска и ждать ли вспышки заболевания в России, — в материале «Вечерней Москвы».
Что это за инфекция
По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, Candida auris, или, как ее еще называют, кандида золотистая — является разновидностью дрожжеподобного возбудителя молочницы.
— Данный грибок считается идеальным патогеном. Впервые он был выявлен в 2009 году. Инфекция может длительное время оставаться активной на всевозможных поверхностях, — подчеркнула врач.
До недавнего времени считалось, что Candida auris крайне редко поражает теплокровных животных, поскольку не может выжить и расти при температурных показателях, превышающих 37 градусов. Однако ученые убеждены, что грибок на протяжении долгих лет эволюционировал и вполне мог приспособиться к высоким температурам. Кроме того, к существующим сегодня противогрибковым средствам этот грибок практически невосприимчив.
— Грибок нелегко диагностировать даже с применением лабораторных методов, потому что для его обнаружения нужны специальные технические средства. Что немаловажно, некоторые штаммы возбудителя показывали устойчивость ко всем сериям доступных на сегодня противогрибковых медикаментов, — рассказала Мескина.
Какие у нее симптомы
Основными симптомами болезни, по словам Мескиной, являются:
- тахикардия;
- нестабильность артериального давления;
- поражение почек;
- проблемы с дыханием;
- слабость и сонливость;
- сложности с передвижением;
- поражение репродуктивных органов;
- нарушение работы поджелудочной железы;
- дискомфорт в желудке.
Кто находится в группе риска
Наиболее подвержены инфекции люди, которые недавно перенесли заболевание, вызвавшее резкое снижение иммунитета, отметила медик. Кроме того, Candida auris считается госпитальной инфекцией.
— Это означает, что в основном заболевают те, кто находится в стационарах. Какие условия нужны для заражения? Для этого достаточно попасть в медучреждение и получать антибактериальную терапию на протяжении длительного времени, — уточнила инфекционист.
Почему могла произойти вспышка и ждать ли новых
По ее мнению, вспышка заболевания может быть связана также с большим потреблением антибиотиков у ковидных больных.
— Болезнь возникает исключительно у конкретного человека, который длительное время находился в стационаре и на протяжении долгого времени проходил терапию антибиотиками. Во время коронавируса многие пациенты получали не только антибиотикотерапию, но и лечение гормональными препаратами, которые подавляют иммунную систему, ослабляя организм и создавая прекрасные условия для заражения опасным грибком, — подчеркнула Мескина.
Кроме того, если обычный кандидоз подавить вполне легко, то вариант инфекции, который вызван экзотическими версиями Candida, крайне тяжело излечить, заметила специалист.
— Однако ожидать пандемии и мощных вспышек болезни не стоит. Кандида золотистая не передается классическими способами: бытовым путем, воздушно-капельным, через общую посуду или пищу, — объяснила Мескина.
Она также добавила, что для России заболевание пока опасности не несет.
— Вариант кандидоза золотистого, который распространился в США, России пока не грозит, так как он у нас не особо распространен. И вряд ли появится. Однако серьезных статистических данных пока нет в нашей стране, — сообщила медик.
Как лечат инфекцию
Антибиотики, к которым болезнь чувствительна, имеются, но у них очень высокая цена, рассказала врач.
— В качестве терапии первой линии рекомендованы эхинокандины и пробиотики, но более перспективным методом лечения является комбинированная терапия противогрибковыми препаратами, — отметила Мескина.
Длительность лечения у всех пациентов разная. При этом если медики выберут неправильную терапию, то летального исхода не избежать, заключила собеседница «ВМ».