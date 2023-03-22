Вспышка золотистого кандидоза: как смертельно опасный грибок связан с коронавирусом

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В США резко увеличилось число заболевших смертельно опасной грибковой инфекцией Candida auris, которая отличается устойчивостью к большинству медикаментов. Подробнее о том, что это за грибок, чем он опасен, кто находится в группе риска и ждать ли вспышки заболевания в России, — в материале «Вечерней Москвы».

Что это за инфекция

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, Candida auris, или, как ее еще называют, кандида золотистая — является разновидностью дрожжеподобного возбудителя молочницы.

— Данный грибок считается идеальным патогеном. Впервые он был выявлен в 2009 году. Инфекция может длительное время оставаться активной на всевозможных поверхностях, — подчеркнула врач.

До недавнего времени считалось, что Candida auris крайне редко поражает теплокровных животных, поскольку не может выжить и расти при температурных показателях, превышающих 37 градусов. Однако ученые убеждены, что грибок на протяжении долгих лет эволюционировал и вполне мог приспособиться к высоким температурам. Кроме того, к существующим сегодня противогрибковым средствам этот грибок практически невосприимчив.

— Грибок нелегко диагностировать даже с применением лабораторных методов, потому что для его обнаружения нужны специальные технические средства. Что немаловажно, некоторые штаммы возбудителя показывали устойчивость ко всем сериям доступных на сегодня противогрибковых медикаментов, — рассказала Мескина.

Какие у нее симптомы

Основными симптомами болезни, по словам Мескиной, являются:

тахикардия;

нестабильность артериального давления;

поражение почек;

проблемы с дыханием;

слабость и сонливость;

сложности с передвижением;

поражение репродуктивных органов;

нарушение работы поджелудочной железы;

дискомфорт в желудке.

Кто находится в группе риска

Наиболее подвержены инфекции люди, которые недавно перенесли заболевание, вызвавшее резкое снижение иммунитета, отметила медик. Кроме того, Candida auris считается госпитальной инфекцией.

— Это означает, что в основном заболевают те, кто находится в стационарах. Какие условия нужны для заражения? Для этого достаточно попасть в медучреждение и получать антибактериальную терапию на протяжении длительного времени, — уточнила инфекционист.

Почему могла произойти вспышка и ждать ли новых

По ее мнению, вспышка заболевания может быть связана также с большим потреблением антибиотиков у ковидных больных.

— Болезнь возникает исключительно у конкретного человека, который длительное время находился в стационаре и на протяжении долгого времени проходил терапию антибиотиками. Во время коронавируса многие пациенты получали не только антибиотикотерапию, но и лечение гормональными препаратами, которые подавляют иммунную систему, ослабляя организм и создавая прекрасные условия для заражения опасным грибком, — подчеркнула Мескина.

Кроме того, если обычный кандидоз подавить вполне легко, то вариант инфекции, который вызван экзотическими версиями Candida, крайне тяжело излечить, заметила специалист.

— Однако ожидать пандемии и мощных вспышек болезни не стоит. Кандида золотистая не передается классическими способами: бытовым путем, воздушно-капельным, через общую посуду или пищу, — объяснила Мескина.

Она также добавила, что для России заболевание пока опасности не несет.

— Вариант кандидоза золотистого, который распространился в США, России пока не грозит, так как он у нас не особо распространен. И вряд ли появится. Однако серьезных статистических данных пока нет в нашей стране, — сообщила медик.

Как лечат инфекцию

Антибиотики, к которым болезнь чувствительна, имеются, но у них очень высокая цена, рассказала врач.

— В качестве терапии первой линии рекомендованы эхинокандины и пробиотики, но более перспективным методом лечения является комбинированная терапия противогрибковыми препаратами, — отметила Мескина.

Длительность лечения у всех пациентов разная. При этом если медики выберут неправильную терапию, то летального исхода не избежать, заключила собеседница «ВМ».