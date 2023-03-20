От клещевой инфекции до шизофрении: какие заболевания активизируются весной

Фото: Pexels

Весна — это не только период прихода тепла и буйного цветения, но и обострения некоторых заболеваний. Какие недуги обостряются в это время и почему, «Вечерняя Москва» узнала у специалистов.

По словам врача-инфекциониста Елены Мескиной, у некоторых людей организм весной находится в состоянии авитаминоза после длительной зимы, вследствие чего иммунитет снижается, а восприимчивость к инфекционным болезням и вирусам повышается.

— Прежде всего в марте и апреле мы традиционно будем наблюдать еще проявление вирусных заболеваний, — предупредила врач. — Весна — это ведь еще и тяжелый период для аллергиков. Уже в апреле у людей, страдающих этой проблемой, начнут проявляться первые признаки: кашель, кожный зуд и иные дискомфортные состояния.

Мескина напомнила, что еще весной могут досаждать клещевые инфекции:

— Солнце постепенно усиливается, снежный покров тает, и появляются первые клещи. А после зимы они очень голодные и могут атаковать человека, даже если еще снег не сошел полностью. Этим членистоногим достаточно небольшого подъема температуры, чтобы пробудиться ото сна.

Собеседница «ВМ» напомнила, что уже в апреле стоит ожидать всплеск клещевой инфекции.

В свою очередь психотерапевт Владимир Снигур напомнил, что весна — это время, когда у некоторых обостряются депрессивные состояния, а также усиливается биполярное расстройство, заметил спикер.

Он отметил, что катализатором психических расстройств в весенний сезон являются стрессовые ситуации.

— Весной в целом происходит дестабилизация личностных расстройств — депрессивных и биполярных. Обостряются шизофрения и психотические состояния, — уточнил эксперт.

Он подчеркнул, что явными признаками ухудшения ментального здоровья можно считать резкую смену настроения, повышенную тревожность, нарушение режима сна и отсутствие аппетита.