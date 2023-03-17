Онищенко рассказал, от какого загадочного вируса могли умереть люди в Танзании

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В Восточной Африке обнаружена неизвестная болезнь, вызывающая лихорадку, почечную недостаточность, рвоту и кровотечение. Ее выявили у семи жителей Танзании, из них пять уже скончались, о чем сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Что за таинственный недуг и может ли он проникнуть в РФ, «Вечерняя Москва» узнала у общественного деятеля и врача-эпидемиолога Геннадия Онищенко.

Как рассказал специалист, судя по описанным характеристикам недуга, скорее всего, речь идет об одном из вариантов геморрагической лихорадки, которая распространена в республиках Африки.

— Я предполагаю, что это нечто, похожее на геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, — заявил Онищенко. — Это острая вирусная природно-очаговая болезнь, которая протекает как лихорадка: с выраженной интоксикацией, поражением почек в виде нефрозонефрита.

По словам эпидемиолога, подобные инфекции очень часто фиксируются на территории африканского континента, и нередко обнаруживаются новые ветки развития у уже известных лихорадок.

— Скорее всего, в Минздраве Танзании уже определили источник болезни, возбудитель и даже установили, что это за инфекция, просто пока не сообщают. Но описанная ведомством клиническая картина указывает именно на геморрагическую лихорадку, — подчеркнул Онищенко.

Резервуаром и источником возбудителя, как правило, выступают различные животные — около полсотни видов млекопитающих, но к основным хозяевам вируса можно отнести именно грызунов, отметил врач.

Онищенко напомнил, что в России имеются вакцины, разработанные против подобных инфекций, поэтому опасаться того, что болезнь распространится по нашей стране, смысла нет. Кроме того, инфекция, скорее всего, носит локальный характер, который местным специалистам удастся локализовать.

По мнению эпидемиолога, причиной смерти пяти человек также могла стать одна из разновидностей вируса Эболы.

— По разным данным, этот вирус способен убить человека с вероятностью от 25 до 90 процентов. Это означает, что многие носители заболевания умирают, не успев передать его дальше, — заключил Онищенко.