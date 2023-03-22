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Водохранилища Москвы полностью готовы к началу паводка

Никита Худяков
Город
Водохранилища Москвы полностью готовы к началу паводка
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Водохранилища, обеспечивающие водой столицу и ряд соседних городов Подмосковья, полностью готовы к началу паводка. Об этом в среду, 22 марта, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем — Москворецко-Вазузской и Волжской. Общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров, — сказал он.

По словам заммэра, запасы пополняются только за счет естественного притока, а его основная доля формируется во время дождевых паводков и весеннего половодья.

Уточняется, что в этом году объем талых вод может достичь 350 миллионов кубометров. Свободная емкость водохранилищ в настоящее время составляет 355 миллионов кубометров и продолжает увеличиваться. Сформированные запасы обеспечат качественное водоснабжение Москвы, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Накануне Бирюков рассказал, что на столичных набережных начались работы по подготовке к открытию навигации. В рамках проведения работ специалисты очистят сооружения от снега и наледи, проведут пескоструйную очистку и промывку гранитных парапетов, а также обновят сходы к воде и прогулочные тротуары.

Петр Бирюков Москва Вода
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