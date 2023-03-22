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Назван самый популярный певец в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса

Лейла Алиева
Общество
Назван самый популярный певец в мире, попавший в Книгу рекордов Гиннесса
Фото: shutterstock

Американский певец с псевдонимом The Weeknd, настоящее имя которого Эйбел Тесфайе, попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый популярный артист в мире. Певец набрал рекордное количество прослушиваний на платформе Spotify.

Так, выпущенный в 2020 году трек «Blinding Lights» прослушали около 3,47 миллиарда человек. Кроме того, The Weeknd стал первым артистом, достигшим отметки более 100 миллионов ежемесячных слушателей на Spotify, передает сайт Книги Гиннесса.

В декабре сервис «Яндекс. Музыка» определил самые популярные песни 2022 года. Согласно предоставленным данным, самым прослушиваемым альбомом уходящего года стал Hattori от рэперов Miyagi & Эндшпиль. Сразу после релиза все треки заняли верхние позиции в топе самых прослушиваемых новинок.

Музыкальным открытием 2022 года стал продюсер и битмейкер Aarne. Он стал победителем в номинации «Фрешмен года» благодаря дебютному альбому AA Language, над которым он работал на протяжении нескольких лет.

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