Канал «360» запустил прогноз погоды от искусственного интеллекта

солнечно / Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Канал «360» анонсировал новый формат прогноза погоды: его будет давать искусственный интеллект в прямом эфире. Каждый день метеорологи будут озвучивать прогноз на завтра — сначала от ИИ, а потом в своей версии. В конце недели команда телевизионщиков подведет итог, чей прогноз точнее.

По словам продюсера Ольги Филипповой, искусственный интеллект не просто транслирует метеорологические данные.

— Так как мы говорим о прямой конкуренции ИИ и человека, здесь сухих цифр недостаточно. Ведущий может сымпровизировать и задать искусственному интеллекту вопрос — например, что надеть, чтобы точно собраться по погоде. Задача ИИ — быстро, живо среагировать на вопрос, — отметила она.

Телевизионщики отметили, что «оживить» программу не так уж и сложно. Технология GPT4 генерирует прогноз на день и выстраивает вероятность природных катаклизмов. А бот, известный пользователям Рунета как Максим, воспроизводит информацию вслух.