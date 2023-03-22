Музей Победы расскажет о преступлениях нацизма в 80-летнюю годовщину трагедии в Хатыни

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В 80-летнюю годовщину Хатынской трагедии Музей Победы проведет экскурсию, рассказывающую о преступлениях нацизма. Об этом в среду, 22 марта, сообщили в пресс-службе учреждения.

В ходе экскурсии посетители смогут «побывать» в сожженной нацистами деревне и посмотреть на узников концлагеря «Аушвиц». Кроме того, гостям будет представлена экспозиция, состоящих из личных вещей узников концентрационных лагерей.

Гид Музея Победы расскажет о политике оккупационных властей на захваченных территориях и поведает о судьбе военнопленных и узников концлагерей. Кроме того, посетителям приведут статистику количества сожженных деревень и убитых мирных жителей.

Уточняется, что 22 марта 1943 года немецко-фашистские каратели заживо сожгли 149 мирных жителей белорусской деревни Хатынь, в том числе 75 детей. Самому младшему, Анатолию Яскевичу, было всего семь недель. Летом 1969 года на месте сожженной деревни был открыт мемориальный комплекс.

В Музее Победы также открылась выставка «Багровый рубеж», которая создана самим музеем при участии поискового объединения «Тризна». Новый проект приурочен к 80-летию окончания Ржевской битвы.

На выставке представлено более полусотни различных экспонатов, среди них — раритеты из фондов Музея Победы, а также предметы, найденные поисковиками на местах боев. Посетить экспозицию можно до конца 2023 года.