Более половины жителей Петербурга не сталкивались с дискриминацией из-за пола

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Более половины петербуржцев никогда не сталкивались с дискриминацией из-за пола. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой «Петербургский дневник» и «Единой картой петербуржца».

Почти четверть опрошенных (23 процента) уверены, что женщинам в Петербурге живется тяжелее, чем мужчинам, а 10 процентов считают наоборот. Больше половины респондентов считают, что мужчины и женщины находятся в одинаковых условиях.

В то же время более 50 процентов респондентов сообщили, что не сталкивались с дискриминацией из-за пола. Так, 28 процентов ответили на этот вопрос утвердительно, а 16 процентов затруднились ответить.

Хорошую должность найти женщине куда труднее, чем мужчине. Так ли это? Правда ли, что половая принадлежность серьезно влияет на карьеру? Ответы на эти вопросы — в материале «Вечерней Москвы».