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Приметы и советы

Нижегородцам запретили скрывать номера машин на платных парковках

Ирина Игнатенко
Общество
Нижегородцам запретили скрывать номера машин на платных парковках
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Пользователям платных парковок в Нижнем Новгороде запретили размещать на платных стоянках автомобили с нечитаемыми и видоизмененными госзнаками. Такое решение приняли депутаты городской думы на заседании 22 марта, передает NewsNN.

Многие жители города закрывают номера на парковках масками, снегом или листами бумаги. Таким образом они пытаются не платить за парковочное место или же избежать штрафа.

По словам главы местного дептранса Андрея Житникова, операторы платных парковок смогут освобождать госзнаки от любых материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию. При этом имущество владельцев не должно быть повреждено. Сообщается, что депутаты единогласно одобрили данное нововведение.

С начала года москвичи воспользовались услугой оплаты стоянки в мобильном приложении «Парковки России» более 64 тысяч раз. С помощью сервиса горожане могут оплатить как городские стоянки, так и парковки у торговых центров.

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