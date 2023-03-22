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Армия России нанесла удары по ангарам ВСУ на аэродроме в районе Одессы

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Армия России нанесла удары по ангарам ВСУ на аэродроме в районе Одессы
Фото: Минобороны РФ

Российские подразделения уничтожили два ангара с украинскими вооружением и военной техникой, расположенных в районе Одессы. Об этом в среду, 22 марта, сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На территории аэродрома Школьный в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ, — сказал генерал.

Он также добавил, что за минувшие сутки Вооруженные силы России нанесли поражение 83 артиллерийским подразделениям противника на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, передает Telegram-канал Минобороны.

Политические элиты западных стран возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» Вооруженных сил Украины. В случае его провала от помощи могут отказаться большинство стран, в том числе США, предполагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

Так, политолог, военный волонтер Алексей Живов уверен в том, что на наступление украинской армии сделана «большая ставка». По его мнению, на Западе надеются, что оно даст такой же результат, как при наступлении на Харьковском направлении в августе — сентябре 2022 года.

Украина Спецоперации Игорь Конашенков Россия Минобороны
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