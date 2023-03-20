«Ресурсы не сопоставимы»: что ждет Украину после провала «серьезного наступления» ВСУ весной

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На Западе возлагают большие надежды на анонсированное Киевом «серьезное наступление» ВСУ. В случае его провала от помощи Украине могут отказаться большинство стран, в том числе Соединенные Штаты Америки, полагают опрошенные «Вечерней Москвой» эксперты.

Так, политолог, военный волонтер Алексей Живов уверен в том, что на наступление украинской армии сделана «большая ставка». По его словам, на Западе надеются, что оно даст такой же результат, как при наступлении на Харьковском направлении в августе — сентябре 2022 года. Тогда российские войска были перегруппированы.

— Минобороны сделало выводы из той ситуации, впредь подобные прорывы с украинской стороны будут невозможны, — уверен собеседник «ВМ».

Между тем западные страны понимают, что ресурсы Украины небезграничны, как и внешняя «помощь». Например, в США на фоне внутренних проблем последних месяцев уже открыто говорят о том, что поддержку Киеву пора сокращать.

Как отметил в беседе с «ВМ» политолог-американист Дмитрий Дробницкий, общественное мнение в Штатах все больше склоняется к тому, что стране следует сконцентрироваться на решении внутренних проблем. Провал наступления ВСУ только укрепит эту точку зрения.

— Сейчас «слоны» (так в США называют республиканцев — прим. «ВМ») говорят: в США много проблем — инфляция, экология, напряжение в финансовой системе — банки банкротятся, а вы десятки миллиардов долларов отправляете на Украину, — отметил американист, добавив, что Республиканская партия, скорее всего, придет к власти в 2025 году.

При этом на долю США приходится почти 50 процентов военной помощи, отправляемой на Украину. Без нее почти исчерпавший свои ресурсы киевский режим долго не продержится, полагают собеседники «ВМ». А после того, как Америка откажется от Украины, ее примеру последуют другие страны.

На это, в частности, уже обратил внимание президент Чехии Петр Павел.

— Интерес Америки к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Америки упадет, многие европейские страны поступят так же, — сказал он.

По мнению Живова, на Западе понимают, что на большой дистанции ресурсы России выше. Из-за этого западные политики опасаются провала наступления ВСУ.

— Если разрекламированное на весь мир наступление ВСУ провалится, Штатам надо, по-видимому, менять стратегию и что-то придумывать, потому что Украина не железная. Там уже мобилизационный резерв потихоньку заканчивается. А в долгосрочном противостоянии с Россией ресурсы этой страны несопоставимы даже с учетом подпитки со стороны Запада, — заключил политолог.

Напомним, в начале года глава Украинской разведки Кирилл Буданов сообщил о планах Киева начать «серьезное наступление» весной. По его словам, месяцем наиболее ожесточенных боев станет март. При этом в офисе президента Украины вероятным сроком контрнаступления назвали май. О «майском наступлении» также сообщал журнал Politico.

О вероятных направлениях контрнаступления ВСУ читайте в материале «ВМ».