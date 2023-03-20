Президент Чехии Павел: У ВСУ есть единственная попытка начать контрнаступление

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Президент Чехии Петр Павел высказался о реальных возможностях Вооруженных сил Украины начать контрнаступление в этом году.

По его мнению, тянуть до следующей весны украинской армии не нужно, потому что в ноябре 2024 года в Соединенных Штатах состоятся выборы президента, а в предвыборных кампаниях политики стараются фокусироваться на внутренних проблемах страны и им будет не до ситуации на Украине.

— Украина начнет контрнаступление в ближайшие месяцы. Интерес США к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес Штатов упадет, то многие страны Европы поступят так же, — цитирует чешского президента издание Rzeczpospolita.

Соединенные Штаты перестанут помогать украинским властям при появлении новых политических интересов. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Рандип Рамеш. Он отметил, что в Белом доме уже заявляли о планах о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта, и это «нервирует» власти Киева, которые видят в поспешном завершении конфронтации требования об уступке России своих территорий.