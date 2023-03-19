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Соединенные Штаты перестанут помогать украинским властям при появлении новых политических интересов. Такое мнение высказал обозреватель издания Guardian Рандип Рамеш.

— Вашингтон порвал со старыми союзниками, чтобы преследовать свои интересы в Ираке. Его поддержка Украины столь же условна, — написал он.

По мнению журналиста, цель вторжения Америки в Ирак заключалась в поддержании господства на Ближнем Востоке. Союзники США выражали недовольство войной в этой стране, но Вашингтон принял позицию, по которой партнеры «или с нами, или против нас».

Штаты были готовы «расстаться со старыми союзниками, чтобы бомбить Ближний Восток в устраивающей их форме». Это говорит о том, что для американских властей политический успех превалирует над моральными принципами, подчеркнул Рамеш.

По этому же принципу может измениться отношение США к поддержке Украины. По словам обозревателя, у американской помощи есть свои границы, так как отправка солдат на Украину приведет к третьей мировой войне.

Обозреватель подчеркнул в статье, что в Белом доме уже заявляли о планах о порядке на Восточно-Европейской равнине после конфликта, и это «нервирует» власти Киева, которые видят в поспешном завершении конфронтации требования об уступке РФ своих территорий.

Французский политик и лидер националистской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил о планах США начать контрнаступление на Украине уже этой весной.