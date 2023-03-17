Французский политик сообщил о плане США по контрнаступлению на Украине

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У Вашингтона есть план по контрнаступлению на Украине этой весной. Такое заявление сделал в пятницу, 17 марта, французский политик и лидер националистской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

— Как известно от информированных лиц, грядет большое контрнаступление, организуемое американцами, НАТО. И я думаю, что это чрезвычайно опасно, ведь такие страны, как Польша, а также страны Прибалтики, которые хотят, чтобы этот конфликт стал глобальным, готовы на все, — заявил он.

По мнению политика, если французское правительство в курсе планов США и не отстранится от них, это рискует перерасти в настоящую мировую войну, передает РИА Новости.

Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в случае продолжения конфликта на Украине киевский режим рискует утратить новые регионы, кроме тех, что уже вошли в состав России. «Вечерняя Москва» связалась с Риттером и выяснила, каким он видит развитие ситуации и варианты выхода из украинского конфликта.

Также политолог Юрий Светов в беседе с «ВМ» высказал мнение, что США не всегда активно участвовали в конфликтах в разных точках планеты. Однако сейчас Вашингтон видит в боевых действиях хорошую возможность заработать.