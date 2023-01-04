Глава Украинской разведки заявил о планах Киева начать наступление весной

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Украинская армия намеревается перейти в наступление уже этой весной. Об этом в среду, 4 января, сообщил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

— Эти месяцы будут самыми горячими в военном плане, — заверил он.

По словам Буданова, самые жесткие боевые действия начнутся в марте. Именно тогда украинское правительство собирается активизировать военные силы и перейти в наступление, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что военнослужащие Центрального военного округа ликвидировали несколько единиц бронетехники при попытке украинской армии продвинуться к городу Кременная в ЛНР. ВСУ за последние сутки потеряли до 70 человек личного состава, один танк, два бронетранспортера и четыре беспилотника.

Накануне стало известно, что российские войска уничтожили две украинские пусковые установки РСЗО HIMARS в районе Краматорска в ДНР. Именно из этих пусковых установок армия Украины проводила обстрелы населенных пунктов региона.